Ascolta in anteprima Gratia dei Düne

Oggi vi presentiamo Gratia, brano dei Düne, duo elettronico composto da Gæmi e Facø e nato a cavallo tra Roma e Puglia un paio d’anni fa. Gratia funge da apripista per Rest In Peace, opera prima in imminente uscita (il release party sarà il 10 dicembre al Kabuki di Bari). Il pezzo inoltre rappresenta la seconda release di Coffin Records, sottoetichetta di Metatron curata nella direzione artistica da Sir Bob Cornelius Rifo dei Bloody Beetroots. Un bel crescendo con spoken word iniziale che strizza l’occhio all’elettronica europea più recente e che non disdegna la cassa dritta. Segnatevi questo nome.