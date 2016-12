Guarda DESTINY, il documentario su Princess Nokia

È uscito da pochi giorni DESTINY, il mini-documentario su Princess Nokia diretto da Orian Barki e prodotto da The FADER. Nascosta (ma nemmeno così tanto) dietro alle sue unghie appuntite e ai suoi orecchini enormi troviamo una persona che, autonominatasi reginetta del ghetto, è pronta a spaccare tutti i culi che si trova davanti.

L’evoluzione ci ha programmati per gridare di dolore quando veniamo abbandonati. Per fare più rumore possibile, così che la tribù torni indietro a cercarci. L’urlo di Princess Nokia era la sua musica, e noi l’abbiamo trovata. Ora non dobbiamo fare altro che lasciarci contagiare dalla sua magica energia e alzarci finalmente dalla moquette su cui stiamo sdraiati tutto il giorno illuminati dalla luce blu della pagina di Tumblr.

