Ascolta Pedate, il debutto dei Sex Pizzul

Dei Sex Pizzul ci si poteva innamorare già dal nome. Da oggi è possibile farlo anche attraverso l’ascolto del loro album di debutto, Pedate, in uscita domani per Chic Paguro ma già oggi in streaming esclusivo per DLSO. 8 tracce che sviscerano tutto l’immaginario del gruppo fiorentino, in cui musica e calcio si compenetrano fino a confondersi del tutto. Da dediche a René Higuita a omaggi al Leicester campione d’Inghilterra e a Batistuta, lo sport più amato dagli italiani diviene il fil rouge pretestuoso di uno stile che i Sex Pizzul amano definire mundial disco punk: definizione più che mai calzante. Ascoltate per credere.