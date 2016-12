I mixati della settimana – Speciale SYNTH

Torniamo per il consueto recap dei migliori mixati con uno special dedicato a SYNTH, rassegna che unisce sperimentazioni elettroniche e arte contemporanea nel cuore del centro storico di Napoli.

Dopo aver ospitato negli ultimi mesi Apparat e Robert Glasper Experiment al Teatro Bellini, dal mese di dicembre la rassegna ospiterà nomi come Nathan Fake e Floating Points oltre a talenti italiani quali K-Conjog e Drywet.

Il tutto si svolgerà negli spazi del Made in Cloister, progetto partito nel 2012 con la riconversione del chiostro di Santa Caterina a Formiello e nuovo centro pulsante dello sviluppo culturale partenopeo.

Nathan Fake – We Fear Silence Mix – October 2009

Nathan Fake – Boiler Room Live Show

Floating Points – 3rd October 2016 -NTS Radio

Floating Points – BBC Radio 1 Essential Mix

K-Conjog – Favorite Things Mixtape #1

Drywet – live set @ Diurno Elita #Ouverture 2015 – Elita Radio