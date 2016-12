Yussef Kamaal in 5 brani fondamentali per la realizzazione di Black Focus

Yussef Kamaal è progetto destinato a lasciare il segno nella scena jazz internazionale. L’incondizionato supporto di artisti come Bonobo e 4Hero, la sequenza di sold out nel tour mondiale in corso e l’acclamata performance per la Boiler Room sono segnali inequivocabili di un’esplosione in corso. Il duo nasce dall’incontro del batterista Yussef Dayes con il produttore e polistrumentista inglese Kamaal Williams. La loro fusione tra jazz cosmico, ritmi funk e grime ammalia il guru Gilles Peterson che prima fa uscire l’album “Black Focus” sulla sua etichetta Brownswood e poi lancia il gruppo attraverso la trasmissione Worldwide. Il suono sporco e veloce di South London, le ritmiche spezzate, il respiro ancestrale del jazz più ispirato, l’interplay naturale ed altamente energico sono gli ingredienti che rendono uniche le loro performance.

Alla vigilia del loro tour italiano ci hanno regalato una playlist con le 5 tracce che li hanno maggiormente ispirati durante la lavorazione dell’album.

Black Focus by Yussef Kamaal

Piece of mind- Idris Muhammad

Questa composizione ti invita alla riflessione e alla meditazione contro lo stress di ogni giorno e il logorio della vita moderna

Mandrill- Morrocan nights

A volte lo spazio è l’unica musica di cui hai bisogno

Roy Ayers – Chicago

Siamo entrati letteralmente in fissa per questo brano, in studio, mentre registravamo Black Focus.

Jaco Pastorius – Okonkole y Trompa

Vogliamo dedicare questo pezzo a Tom Driessler. Una parte fondamentale nel suono di Yussef Kamaal la dobbiamo al basso di Tom.

The last poets – Time

Il tempo è il nostro punto di riferimento per i nostri progressi e il nostro sviluppo.

Ecco le 4 date italiane

02/12 @ Monk _ Roma

03/12 Mash @ Biko _ Milano

04/12 @ Combo Social Club _ Firenze

07/12 @ Jazz Re:Found _ Torino