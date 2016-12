Con la decisione di unificare la release date degli album, il venerdì è diventato un giorno in cui è difficile districarsi tra le innumerevoli uscite.

Questi sono gli 8 album usciti oggi che dovresti ascoltare, basta cliccare sul nome dove non è presente il player.

Childish Gambino – Awaken, My Love!

Mica Levi – Jackie OST

John Legend – Darkness and Light

The Last Shadow Puppets – The Dream Synopsis EP

Clint Mansell – Black Mirror: San Junipero