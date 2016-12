4 Your Eyez Only è il quarto album in studio di J. Cole. Annunciato a sorpresa ieri, 1° dicembre, uscirà il 9 ed è già attivo il pre-order. Il lavoro arriva a due anni da Forest Hills Drive e nel titolo richiama All Eyez On Me di 2Pac –curiosità, entrambi gli album rappresentano il 4° disco nella discografia dei 2 artisti.

Oltre all’annuncio di 4 Your Eyez Only, J. Cole ha anche pubblicato via Tidal il documentario Eyez.