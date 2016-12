Tengobotta è il nuovo video degli Atlantico

Abbiamo fatto ciao agli Atlantico un paio di mesi e paranoie fa, quando abbiamo imparato a stringere i denti in Via Vigevano, non tanto per il freddo, quanto per il fatto che ci sentivamo un po’ costretti a Milano Dinosauro, città di grandi opportunità e fegati ingrossati.

Non è che ora le paranoie siano finite, e anzi.

Gli Atlantico tornano con un nuovo video e la duodenite ma hanno deciso che non mollano.

TENGOBOTTA e non mi fermo più.

Anche se non ti vedo in giro da un po’, se mi hai fatto a pezzetti il cuore e te lo sei ingoiato a forchettate, se hai infiammato le mie gastriti e ora me ne sto da solo a girare per la nebbia di strade che nemmeno Twin Peaks, anche se non è vero che non me ne frega niente io tengobotta e non ci penso più.

Il nuovo video degli Atlantico – l’avrete capito – si chiama “TENGOBOTTA” detto tutto d’un fiato. E lo guardate in anteprima qui sotto.

C’è un posto nella mente dove talvolta c’è bisogno di rifugiarsi, un porto sicuro su un’isola lontana dove nessuno può sapere quello che accade.

Qui tutto è lecito, dalla violenza ai pensieri indicibili.

Come una periferia: il punto di sfogo della frustrazione della città dove la polizia non interviene.

Il video, a metà tra una dimensione onirica e una nonmegliospecificata realtà, racconta di questo luogo, dove il protagonista in balia ai cattivi pensieri si nasconde per scaricare la sua rabbia e fingere all’esterno, oltre che a se stesso, che tutto vada bene e che riuscirà a tenere botta.

Il prossimo anno gli Atlantico annunceranno le date del loro tour. Intanto, tenete botta.