Chance The Rapper non ha mai fatto mistero di essere un grande fan di Kanye West e, in particolare, di College Dropout, album che l’ha spinto a impegnarsi nella carriera musicale.

Ora, grazie a DJ Critical Hype e DJ Clyde, corona un sogno ipotetico: quello di cantare sui beat del primo album di Kanye West.

Ascolta Chance The Dropout.