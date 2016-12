Con la decisione di unificare la release date degli album, il venerdì è diventato un giorno in cui è difficile districarsi tra le innumerevoli uscite.

Questi sono i 6 album usciti oggi che dovresti ascoltare, basta cliccare sul nome.

J. Cole – 4 Your Eyez Only



Ab-Soul – Do What Thou Wilt



Hodgy – Fireplace: TheNotTheOtherSide



Post Malone – Stoney



Nina Kraviz – Fabric 91

Jessy Lanza – Oh No No No