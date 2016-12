I video musicali più visti del 2016

Fine anno, tempo di classifiche. YouTube e Vevo hanno condiviso la lista dei video musicali più visti del 2016 basandosi su visite, condivisioni, commenti e like.

Ecco le due liste.

I video su YouTube più visti nel 2016

Fifth Harmony – ‘Work from Home’ feat. Ty Dolla $ign – 1,184,701,874

Calvin Harris – ‘This Is What You Came For’ feat. Rihanna – 1,032,529,463

Nicky Jam – ‘Hasta el Amanecer’ – 877,707,603

The Chainsmokers – ‘Closer’ (Lyric Video) feat. Halsey – 817,500,580

Rihanna – ‘Work’ (Explicit) feat. Drake – 797,387,872

Mike Posner – ‘I Took A Pill In Ibiza’ (Seeb Remix) (Explicit) – 703,189,891

Sia – ‘Cheap Thrills’ (Lyric Video) feat. Sean Paul – 684,151,503

Zayn – ‘Pillowtalk’ – 650,533,728

Coldplay – ‘Hymn For The Weekend’ – 621,893,527

Twenty One Pilots – ‘Heathens’ – 481,424,181

I video su Vevo più visti nel 2016

Justin Bieber – ‘Sorry’ (PURPOSE : The Movement) – 1,824,823,909

Adele – ‘Hello’ – 1,255,754,358

Fifth Harmony – ‘Work from Home’ – 1,173,014,751

Calvin Harris – ‘This Is What You Came For’ (Official Video) – 1,008,115,358

Justin Bieber – ‘What Do You Mean?’ – 1,002,151,667

Justin Bieber – ‘Love Yourself’ (PURPOSE : The Movement) – 966,846,883

Drake – ‘Hotline Bling’ – 899,014,469

Mark Ronson – ‘Uptown Funk’ – 825,589,463

Rihanna – ‘Work’ (Explicit) – 800,984,121

The Chainsmokers – ‘Closer’ (Lyric) – 776,806,154