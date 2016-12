Childish Gambino – Awaken, My Love!

Questlove, leggendario batterista dei Roots e compare di J Dilla, chiama un altro Soulquarian, se possibile ancora più leggendario: D’Angelo. Due eminenze della black music hanno gli occhi sbarrati a notte fonda. Sono folgorati, svegli: awaken.

È uscito Awaken, My Love!, il terzo album di Childish Gambino. Ci si aspettava una mescolanza di tendenze hip-hop, invece ecco che Questlove ride, tanto è lo stupore.

I Funkadelic che fanno surf con Luther Ingram. Al Green rammendato con Sly & The Family Stone, ma con la lezione di Kendrick, Kanye, Frank, e chi per loro.

Fa sognare le esibizioni al Wattstax Festival del 1973, ma senza blasfemie. Il grido “I am somebody!” echeggiante durante le rivolte del black power è tradotto da Glover in “I am everybody”. È se stesso con orgoglio, ma si tratta di una fierezza fluidissima, mutevole.

Due minuti di ribellione –Riot– incorporano il messaggio fondante:

No good’s happening / World, we’re out of captains […] Love to say they feel us / But they won’t take my pride

Il punto di contatto tra il Donald Glover sceneggiatore e il Childish Gambino musicista si è incarnato in un’atmosfera cosmica, scissa da tempo e spazio: un’app in realtà virtuale ha preceduto una serie di concerti dal nome luminoso e antico, PHAROS. Una cupola in mezzo al deserto vietava l’ingresso agli smartphone, accogliendo un Gambino abbigliato in stile tribale e vicino alla perfezione spirituale. Dopo aver spogliato, in Atlanta, i duri difetti della sua casa, con Awaken -in astratto- e PHAROS -in concreto- ne ha creata una nuova: un posto dove sentirsi strano è giusto.

Il falsetto -non illimitato, ma stupefacente- sembra dargli maggior agio dei suoi versi passati, in cui troppi propositi erano mescolati in un rap, seppur notevole, iper-scritto.

Awaken, creato con l’aiuto dello storico collaboratore Ludwig Goransson, è frutto di un rispettoso studio: gli elementi di un hip hop moderno sono minuzie, ma esistono.

Si tratta della rivisitazione di una determinata atmosfera; contaminare epoche altre è sempre un rischio, ma Gambino supera il test in sciolta coerenza: dal panning ai riverberi, dai temi menzionati agli strumenti utilizzati.

Gli ospiti sono pochi, e meticolosamente scelti: JD McCrary, età 9 anni, spicca nell’outro di Terrified per il suo timbro da piccolo re del pop; Brent Jones e i Best Life Singers danno ricorrente spessore alla struttura vocale. Nel resto del disco, nemmeno variazioni del pitch: ha semplicemente cantato in modo diverso, gonfiandosi di consapevolezza.

L’inerzia creativa di Donald Glover dimostra di che cosa sia capace una mente dopo essersi scoperta. Dopo mille specchi deformanti, un artista ne merita uno impeccabile.

Per lui, lo specchio giusto è stato l’intero 2016: gli ultimi tre anni sembrano aver portato finalmente a maturazione i suoi pomposi sentieri di idee.

Atlanta, serie tv da lui scritta e interpretata, è stata acclamata all’unanimità: rappresenta le giornaliere sensazioni di un afroamericano in Georgia, alternando umorismo e lutto con maestria.

Inizialmente, la missione artistica di Childish Gambino oscillava tra parodia e venerazione. Ora, mille riflessioni e un figlio più tardi, fa sul serio: è adesso che dobbiamo iniziare a leggere tra le righe.

“Stay woke”, ripete Redbone, traccia co-prodotta dalla moderna mano di Vinylz, ad impreziosire il clima antico di basso e glockenspiel.

Umore, atmosfera e palette specifiche vengono preferite a dissezioni grammaticali.

Preciso e studiato, Awaken non chiede mai il permesso, proprio come Atlanta. Sceneggiature furbe perché inaspettate, sia da un lato sia dall’altro: a fine episodio, una battuta non trova risposta; Stand Tall riparte rivoluzionata dopo una cesura lunga quanto basta a disorientare. La goccia dal rubinetto che non si ripete, quel muto tocco di fantascienza che non esige spiegazioni. Gambino l’ha definito “expecting water, and getting lemonade”.

Più che dormiente, secondo Donald Glover l’America è in fase adolescenziale. Si chiude in camera, non vuole sentirne. Piuttosto che rimproveri -avanzati sottilmente in Atlanta– ciò che la nazione merita sono toni nuovi, stimoli nuovi. Imparare dalla storia, per inventare cento futuri brillanti. Ispirarsi a Parliament e Isley Brothers, ad esempio, ed ideare un vinile in realtà virtuale.

Un suo appartamento ad LA è stato rinominato, nei mesi passati, The Factory: gli abbozzi di storyboard per la serie tv, si trasformavano di notte in spartiti e lyrics dell’album.

Prossimamente, oltre ad altri brainstorming per la seconda stagione, ospiterà qualche prova per il ruolo di Glover nel prossimo Star Wars.

Viva la mente e le sue magie.