Non Beyoncé, non Rihanna e nemmeno Drake. Il disco più venduto è Mozart 225: The New Complete Edition con 1.25 milioni di CD venduti. È l’analisi fatta da Billboard che però ha conteggiato l’intero set –200 CD– come vendite individuali, quindi in realtà è stato comprato –numeri aggiornati alla mano– “solo” 6000 persone.