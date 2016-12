Honey, terzo brano estratto dall’EP di Nularse, Physical Law –fuori per Fresh Yo! Label– rappresenta la ricerca dell’amore tramite l’accostamento con madre natura.

Uno è il riflesso dell’altra, e la dolcezza del miele si confonde con la delicatezza di un bacio.

L’artwork in apertura è opera di Jonathan Calugi che ne ha realizzato uno per ogni brano dell’EP –li trovate qui.

Questi, i credits per il video:

Videomaking by

Claudio Lusa, Gabriele Sergi.

Thanks to:

Roberto Fontolan