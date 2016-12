Ascolta in anteprima “Aria” di M U T O

Aria è il primo singolo estratto dal debut album di M U T O.

Il brano, che trovate in anteprima qui sotto in una specie di Christmas box assieme ad un remix e alla cover di Crystalised dei The XX, sarà disponibile in tutti i digital store a partire dal 16 dicembre.

«Aria è quello che la mia mente restituisce al mondo, mescolata ai miei pensieri: è la mia Aria, tutto ciò che mi gira attorno ed entra dentro di me. Questo brano è la rappresentazione di quello che vivo, di tutto ciò di cui la mia mente si nutre, tra attimi di pace ed istanti di inquietudine.»

Se d’Aria si tratta, non può che essere un’aria fredda, gelida. Di quella che ti taglia il viso e ti secca le labbra: l’elettronica è glaciale, una discesa profonda dentro spigolosi blocchi di ghiaccio.

L’album d’esordio di M U T O, INDEPENDENT, uscirà per Prismopaco Records il 17 febbraio.