Check-In è il nuovo singolo dei Belize e ha un video “spazializzato” a 360° – una nuova tecnica in cui è possibile decidere come seguire il video sia nelle sue parti visive ma anche in quelle audio. Muovendo il cursore sul video il campo visivo cambia e l’audio ne segue in tempo reale i movimenti evidenziando i suoni dello strumento che si sta guardando.