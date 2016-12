Ti presentiamo HOT SPELL

HOT SPELL è il nome della nuova avventura musicale di Gennaro Nocerino bka 1/2 di Herr Styler.

«Letteralmente vuol dire “un attimo di bel tempo” però se non lo sai lo leggi solo come “Incantesimo Bollente” e pensi a qualcosa di caldo e vagamente sexy. Me lo sono rubato dal nome di un capitolo di un libro di David Mitchell. (Ho scoperto negli anni di essere parecchio meteoropatico.)»

«L’album è pronto. È un diario dei miei ultimi 10 anni, passati tra Parigi, Napoli, Tokyo e Madrid. Penso sia un album molto vario. Ci sono dei featuring fantastici e CLOAKING è il primo pezzo del viaggio. Il video è una sorta di sigla dell’album, un montaggio di ricordi, le cose come me le ricordo io. Per montarlo ci ho messo un bel po’ di tempo, più che altro per trovare versioni anime di cose tipo il Vomero o i Quartieri Spagnoli o ancora del centro di Parigi. CLOAKING uscirà inizio 2017 con un altro pezzo, SUGAR.»

A opinione di chi vi scrive, si tratta di uno dei nomi da segnarsi per il nuovo anno. Avessimo un po’ di soldi da puntare, metteremmo le nostre fiches su HOT SPELL. Seguilo su Facebook.