Guarda Soundtrack 7 di Fka Twigs

I Find No Peace, and all my war is done.

La voce di Fka Twigs rimbomba in una stanza enorme e vuota mentre legge una poesia di Sir Thomas Wyatt, che diventerà poi il fil rouge che avvolge e ricama Soundtrack 7, performance al Manchester International Festival dello scorso luglio e resa finalmente pubblica. Tutto è così forte, carnale e profondo che non possiamo fare altro che sentirci lì in prima fila, con le pupille che si dilatano come gocce d’acqua sullo scottecs.

How’s That, Ultraviolet e Good to Love fanno parte del medley remixato che accompagna la danza, dopo quindici minuti sentite già che avete bisogno di togliervi la felpa e di rovesciare la testa all’indietro. Soundtrack 7 è condensa sui vetri, mani che non possono resistere dal lasciarci sopra un segno.

I Find No Peace, and all my war is done.