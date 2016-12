Finalmente un po’ di chiarezza su chi è andato a letto con chi nel mondo dell’hip hop.

HotNewHipHop ha creato questa bella mappa dove ti viene spiegato tutto e noi di Dance Like Cioè O’Neal non aspettavamo altro per concludere il 2016 in bellezza.

Conclusioni:

1 – Ray J è il farfallone capo indiscusso

2 – Vince Staples aveva ragione