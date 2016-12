Le canzoni più cercate su Google nel 2016

Vi abbiamo già parlato di Google Year in Search 2016 –in pratica le liste di Google sulle maggiori chiavi di ricerca dell’anno. Billboard ora ha stilato la lista delle 10 canzoni più cercate su Google nel 2016.

La trovate di seguito.

1) Beyoncé – “Formation”

2) Prince -“Purple Rain”

3) Rae Sremmurd – “Black Beatles”

4) Desiigner – “Panda”

5) Drake – “One Dance”

6) DNCE – “Cake by the Ocean”

7) Adele – “Hello”

8) Ruth B – “Lost Boy”

9) Disturbed – “Sound of Silence”

10) Mike Posner – “I Took a Pill in Ibiza”