Guarda il video di Gli Ultimi Ricordi di Oltrefuturo

Il video del brano Gli Ultimi Ricordi, tratto da Marshall McLuhan, album di debutto di Oltrefuturo pubblicato lo scorso 22 Novembre dall’etichetta I Low You Records, riprende completamente il concept dell’album, dedicato alla figura del celebre intellettuale e sociologo dei mass media Marshall McLuhan –che compare in alcuni frame intervallati da immagini di geometrie psichedeliche, spezzoni di video sperimentali di fine anni ’80 e vecchi video delle prime antenne ed apparecchi per le telecomunicazioni.

L’estetica del video, vintage e lo-fi, a sua volta rispecchia l’estetica del brano e dell’album intero.

