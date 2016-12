Guarda in anteprima Kill Kids, nuovo video di VeiveCura

Sto pensando di fare una petizione perché alla vigilia di questo Natale 2016, si trasmetta a reti unificate non più (mai più) “Una poltrona per due” ma il nuovo video di VeiveCura, “Kill Kids”.

Così, in loop, con la stessa cadenza con cui vi arriveranno a tavola i gamberoni, i paccheri all’astice, l’insalata di mare e quella di rinforzo.

“Kill Kids” è il videoclip di Natale, dagli anni 80 ad oggi: ci sono i giochini, gli scherzi al nonno, le felpe di MTV, il Twister. Sarà proprio per questa retromania che il video di VeiveCura diventa simbolo di una nostalgia generazionale, di quelle vigilie di Natale a casa dai nonni passate a scambiarsi le figurine e i racconti da brivido.

«“Kill Kids” è il primo brano tratto dal nuovo lavoro di VeiveCura, “ME+1”, in uscita il prossimo gennaio con Rocketta Records. Il videoclip, girato a Catania con la regia di Samir Kharrat, è un ironico amarcord generazionale per chi ha trascorso l’infanzia negli anni Ottanta. Numerose le citazioni di serie tv e film culto come Alf, Super Vicky, I Goonies e Ritorno al Futuro. Kill Kids, anticipando con le sue sonorità il trend dell’intero album, ci porta indietro ai tempi del NES, del tubo catodico, di quando esisteva una sola trilogia di Star Wars e i nonni guardavano le televendite alla tv.»

Se volete seguirlo in giro, queste le prime date del tour di VeiveCura:

sabato 28 gennaio: MA, Catania

venerdì 3 febbraio: RETRONOUVEAU, Messina

venerdì 17 febbraio: SMAV, Santa Maria A Vico (CE)

sabato 18 febbraio: LE MURA, Roma

venerdì 24 febbraio: EDEN CAFÉ, Treviso

domenica 26 febbraio: WOPA, Parma

mercoledì 1 marzo: ARCI OHIBÒ, Milano

sabato 4 marzo: 8BIT, Montelupo Fiorentino (FI)

venerdì 10 marzo: BEBOP, Taranto

sabato 11 marzo: SOUND MUSIC CLUB, Frattamaggiore (NA)

giovedì 30 marzo: I CANDELAI, Palermo