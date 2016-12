20 video belli del 2016

The Chemical Brothers – Wide Open ft. Beck

Questo è stato uno dei primi video che abbiamo visto a gennaio, e ci ha fatto spalancare gli occhi come finestre il giorno delle pulizie di primavera: ha spazzato via la polvere facendo spazio ad un anno di video musicali bellissimi. Tre cose che ci piacciono di Wide Open: il making of, il momento esatto in cui ogni arto si trasforma in un reticolato computerizzato e quando lei si alza la maglietta e si vede il cuore battere.

Per le persone che soffrono di tripofobia: non guardatelo.

Per le persone che soffrono di tripofobia e non lo sanno: non googlatelo.