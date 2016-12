POORgrrrl ci racconta la sua collezione di dischi

Apparsa magicamente su Instagram nel 2014, POORgrrrl è il culmine dei peggiori sogni e migliori incubi di Tara Long, originaria di Miami (che lei stessa definisce “extra city”).

Questa ragazza sfida gli ascoltatori con liriche contorte e suoni hip-hop, rap, lo-fi ed experimental.

POORGRRRL è l’evoluzione della pop culture con la sua attrazione per il “drama” e il desiderio romantico, nel senso letterario del termine, di far capire con le sue performances e la sua musica quanto sia oggi evanescente la linea di confine tra finzione e realtà.

Nel 2015, dopo la sua premier al iii Points Music Festival, realizza “Triptic”, un video di 11 minuti che tratta il tema della celebrità in modo non convenzionale facendo emergere le debolezze della macchina dell’hype quanto quelle umane di una persona che possiamo considerare “famosa”. Il progetto termina con il singolo “we Trashy”.

Durante Art Basel 2015 a Miami è apparsa sulla cover di Miami New Times Art basel edition e vi ha preso parte con l’installazione audio/visual “Littlest Sisters Art Fair” (Spinello Projects). Si è esibita con Shamir al The New Contemporary Art Museum (ICA).

Nel 2016 presenzia anche all’International Noise Conference a Miami e iii Points la include nella sua compilation Swerving Serpents per “Bored Games”, traccia composta con Nick Leon.

Il debut-ep con la label di Milano Parachute Records di Francesco Leali e Thomas Feriero è stato piuttosto inaspettato, ha affermato Tara, ma anche la scelta più giusta.

L’ep “PITIPARTI” è una collezione di lavori precedentemente usciti come il singolo “we Trashy” appunto. Il disco è un four tracker che congiunge sperimentazione, critica sociale, suoni rap & hip-hop e il desiderio di estendere i propri orizzonti artistici senza pensare troppo alle conseguenze.

The first record you bought:

ghostbusters2 soundtrack (specifically for the bobby brown song “on our own”)



The record you own you are most proud of:

poorgrrrl pitiparti



A record that made you want to start making music:

Darwin Deez – self titled



A record that inspires you production-wise:

Olaf stuut- run (specifically marlon penn vocal on ‘run’)



A record that makes you always want to dance:

Outkast – ATLiens



A record that makes you go all emotional:

Fiona Apple – Tidal



The record that you use to come down and relax:

Bauhaus – Mask



Your favourite record of the 2016 so far:

Willow – Workshop 23



The last record you bought:

It was a gift: Starfuckers – Sinistri (2016 re-release)