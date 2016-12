Le 10 migliori sneakers del 2016 scelte dagli utenti di Friends&Family

«Sneakers per me significa tutto. I make shoe contact before eye contact. Per capire se possiamo avere una relazione longeva ho bisogno di sapere quali scarpe ti piacciano, che tu sia un mio collega o la mia futura donna.

Ricordo come fosse ieri l’agonia che provavo alle scuole medie quando vedevo i miei compagni di classe con le loro nuove squalo o le loro sbrilluccicanti silver. Per me era impensabile in quel momento poter accaparrarmi una Nike da solo, a casa di mia madre, con mille spese da gestire. Ogni volta che andavamo in vacanza al Nord era una doppia festa perché spesso trovavamo degli outlet e lì forse avrei comprato la mia scarpa nuova, anche se mai nella colorazione all’ultima moda. Succede che quindi ad oggi, spesso, tutti (o quasi) i proventi delle mie attività finiscano in sneakers.

Sono un po’ il mio talismano, oltre alla loro comodità, sono il mio diario. Sanno cosa è successo quando le ho comprate, anche se alcune non le metto mai o, viceversa, le uso tutti i giorni fino a disintegrarle. Sebbene quest’anno abbia comprato minimo 2 paia di scarpe al mese nessuna delle release del 2016 mi ha emozionato davvero.

La mia dipendenza si chiama Air Max 95 e ho festeggiato il suo ventennale anniversario lo scorso anno: mi accompagna in ogni mia avventura, vi invito a seguirmi @sgamo1990 su Instagram per rendervene conto.

Mi è sembrato, quindi, opportuno convogliare in occasione di questa classifica, alcune delle persone che nel 2016 hanno interagito costantemente nel gruppo Friends & Family.

Può un gruppo Facebook nato solamente un anno fa essere già un punto di riferimento per gli amanti della streetwear dislocati in tutta Italia? F&F c’è riuscito.

Di seguito la classifica delle 10 sneakers del 2016 ottenuta grazie a un sondaggio sul gruppo e seguita dai commenti di alcuni dei membri più attivi.»

–Sgamo

#10 Nike Mag

“Autolacci, fantastico!” pronunciata da Marty McFly in “Ritorno Al Futuro – Parte II” è stato il sogno di tutti i bambini della mia generazione e vedere le “scarpe autoallaccianti” diventare realtà ha risvegliato in me un sacco di ricordi sopiti da tempo. Con l’uscita delle Nike Mag stiamo vivendo davvero “il Futuro”.

– ROB CROOKS (blogger dal 2012, fondatore di SNKRBX e curatore del blog FRESH OUTTA BOX di Airness)

#9 adidas Yeezy Boost 350 “Pirate Black” 2016

La yeezy 350 di adidas by Kanye West viene fuori nell’era dove le scarpe con la suola in eva e tomaia di flyknit/primeknite la fanno da padrone. Assenza di eccessive cuciture, design minimalista, comfort e leggerezza sono le key words di questa kicks che in materia di design non ha di certo inventato nulla, non ha innovato, ma ha seguito un trend che negli ultimi 5 anni sta spopolando nel mondo del footwear. La colorazione Pirate Black dà senza dubbio un tono più serioso, cattivo e shadow a un prodotto che nella sua colorazione turtle è andata sold out in pochi istanti.

– FABRIZIO GALATI (da 10 anni editor di livincool.com – Boss del brand high-streetwear Uname e del party hip hop romano Curtis Wolf)

#8 adidas Yeezy Boost 350 v2 Beluga

Emblema del mix (per ora) vincente tra hype ed innovazione con cui Adidas sta turbando il dominio Nike nello sneakergame, particolarmente in fascia 16-24.

– KOLA TYTLER (admin di Yeezy Italia)

#7 Air Jordan XI “Space Jam”

È uno dei grail per chi, come me nel 2016, vive nel mito dei ’90 amando tutto ciò che è back in the days come questa sneak.

– NICOLA ALBERGO (Membro di #TeamPuglia)

#6 Nike Air Jordan 1 Retro High Reverse Shattered

Manco a farlo apposta, l’ho rockata oggi e nei 2 mesi che è con me, l’avrò rockata almeno 6-7 volte. La parte in pelle off White è un vero spettacolo, la tonalità d’arancio sublime è quello swoosh nero con lacci neri da urlo… La amo!

– ALFREDO CAVALIERE (Personal Trainer)

#5 Supreme x NikeLab Air Max 98

Il giusto connubio tra una delle running più popolari di casa Nike e il popolare brand di Jebbia Made in USA.

Quando il design inconfondibile di uno dei must degli anni 90 incontra i dettagli e le particolarità del brand newyorkese, non può che nascere un concept esclusivo e ricercato.

A parer mio, una delle collabo più riuscite del 2016 con il suo design sobrio e ricercato e con giochi di colori insoliti rispetto alle classiche og. Si presenta una scarpa adatta a chi piace la semplicità, ma che allo stesso tempo cerca di distinguersi.

–FABIO NATALE GIGANTE (admin di #TeamPuglia)

#4 Nike Air More Uptempo

Ogni annata, come sempre, ha la sua scarpa iconica… Nike forse anche più di una. La Air More Uptempo per me rappresenta oltre al pro model di Scottie anche altro. Non di certo una seconda scelta che Nike ha voluto dare ad un mostro sacro del basket come Pippen, ma un’altra faccia del basket. Quello più street, quello più underground. Insomma, non solo legato al parquet ma anche alla strada. Le Bluky shoes sono icone che nella scena rap e in quella streetwear hanno dato la spinta al baggy pants e alla camicia di flanella. #WeAreuptempoBoyz

– ALAIN CITTON (Foot Locker)

#3 Nike Air Max 97 Silver Bullet (Italy)

Simbolo iconico che negli ultimi 90 e nei primi 2000 ha accomunato diversi contesti sociali eliminando “categorie di appartenenza”! Uniche e tecnologiche tanto da tornare dopo 20 anni praticamente IDENTICHE! Una sneakers che va amata allo stesso modo sia per la sua bellezza che per ciò che ha rappresentato!

– JOSEPH SCHILLACI

#2 Jordan 1 Banned 2016

Se c’è una scarpa che per prima ha fatto parlare di sé è lei, vietata dalla NBA perché non conforme alle regole cromatiche delle uniformi, bannata appunto. Una pietra miliare dello sneakergame che per 30 anni ha cavalcato questa sua “macchia” tanto da assumerne il nome, la Banned con la sua linea e la sua combinazione di colori è un’istantanea alla storia che verrà, racchiude in sé l’inizio di un mito e delle sue scarpe. Riproposta finalmente in versione og con tutti i marchi giusti al posto giusto, abbiamo solo una cosa da dire, bentornata.

– LOLLO SCOTTONE (Admin di Friends & Family)

#1 ACRONYM x NikeLab Air Presto Mid

“Whenever everybody else finishes, that’s when we start.”

Questo è il pensiero di Errolson Hugh riguardo alla progettazione e al design dei suoi capi di abbigliamento, da Acronym a Nike ACG a Stone Island Shadow Project.

Dice: per creare un prodotto Acronym ci vuole molto più tempo che per un prodotto standard perché, o facciamo un prodotto bellissimo e poi dobbiamo aggiungerci tutta la funzionalità, o creiamo un prodotto estremamente funzionale e poi dobbiamo renderlo esteticamente bello.

Hugh ha tenuto tutte le caratteristiche fondamentali della Air Presto –il cage in TPU e la forma unica del midsole– per poi incorporare con estrema fluidità tutta l’estetica e funzionalità appartenete al mondo Acronym: dal upper dual-mesh appositamente scelto leggerissimo alla cavigliera mid top rinforzata con applicata un sistema di cerniere bloccanti per facilità d’uso.

Il risultato è una collaborazione stupenda che ha stupito sia gli amanti della Air Presto che i fans più estremisti di Acronym.

– LUCA VARRIALE (Admin di NYNJA TALK)