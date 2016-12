10 Underrated Movies of 2016

Non è la solita classifica: sì perché si tratta di un elenco di film del 2016 (o usciti in Italia quest’anno) che, per qualche strano motivo, critica, pubblico o distribuzione italiana hanno snobbato alla grande. È troppo facile incoronare Paterson di Jim Jarmusch, riconoscere il ruggito degli Animali Notturni di Tom Ford oppure esaltarsi per Rogue One. La vera sfida è avere la pazienza d’individuare opere sottostimate o mai distribuite e raccoglierle in una top 10 pronta a scatenare la caccia al file e le più pesanti polemiche per il tempo perso. Sempre in nome dell’amore per la settima arte.

Dalla nostalgica commedia sentimentale in b/n Blue Jay, fino al documentario sui veri misteri di Chernobyl The Russian Woodpecker; una carrellata di film che meritano più attenzione, in cui non mancano grandi nomi o registi pronti per la definitiva consacrazione.

• Wiener-Dog di Todd Solondz

• Un padre, una figlia di Cristian Mungiu

• Nocturama di Bertrand Bonello

• Il complotto di Chernobyl – The Russian Woodpecker di Chad Gracia

• Güeros di Alonso Ruizpalacios

• La mort de Louis XIV di Albert Serra

• American Honey di Andrea Arnold

• Saint Amour di Benoît Delépine e Gustave Kervern

• Microbo & Gasolina di Michel Gondry

• Blue Jay di Alex Lehmann