Nella giungla di Clap! Clap!

Clap! Clap! è il più noto alias artistico del fiorentino Cristiano Crisci. Dopo aver fatto un lungo lavoro di rifinitura e ispessimento dei beat con progetti come Digi G’Alessio, con le uscite a nome Clap Clap su Black Acre (prima l’EP ‘Tambacounda’, poi il concept album ‘Tayi Bebba’ e, infine, con lEP ‘Simple’) ha messo a fuoco un’idea di future roots che si muove agile tra antichi ritmi africani e deriva digitale. I suoi ritmi febbrili, la potenza tribale delle sue performance e l’attitudine ipercinetica di un suono essenziale è arrivato ad un essere uno dei protagonisti della scena elettronica mondiale, calcando i palchi dei maggiori festival e dei club più rinomati. Dopo i trionfi alla Boiler Room, negli ultimi tempi è diventato uno degli artisti preferiti dal guru Gilles Peterson che l’ha ripetutamente voluto sia nella sua trasmissione Worldwide che tra gli ospiti d’onoro dell’omonimo premio londinese. La recente collaborazione con il grande Paul Simon, per il quale ha prodotto alcune tracce dell’ultimo album, ha definitivamente lanciato il nostro talento verso traguardi ancora più importanti.

Per celebrare l’uscita del suo secondo album su Black Acre (prevista per l’inizio del 2017) e l’imminente live (la notte del 31 dicembre) al Locus Winter Festival (in collaborazione col Kode_1) Clap! Clap! ha registrato un mix esclusivo ed esplosivo per Mixology Radio Show.

Ce lo siamo fatti raccontare dallo stesso Cristiano:

“In questo mix ho voluto mantenere un mood tribale e selvaggio. È come se lo avessi registrato in mezzo ad una giungla! Data l’occorrenza del nye party, ho voluto orientarmi su un lato più “club” del solito. Dentro, infatti, ci trovate anche un freschissimo remix di Medlar ad ar-raqis che uscirà a breve su Black Acre insieme a tante altre buone vibrazioni che in gran lunga si orientano più o meno verso la stessa meta della mia ricerca sonora. Quindi brani di genere anche molto differente tra loro ma collegati tutti insieme da uno stesso mood molto tribale se non addirittura spirituale.”

Curiosi di conoscere la tracklist del mix? Eccovi accontentati:

Owiny Sigoma Band – Nyiduonge Drums

Clap! Clap! – Ar-Raqis (Medlar remix)

Nuri – Drup

Jun Kamoda – The Clay

Midland – Checkbob

Kinshasa One Two – Lingala (Feat. Bokatola System and Evala Litongo)

Tom Blip – Shekere

Shigeto – Do My Thing

FeroX – Mondo

Le Motel – Papa Legba

ASH – Moorky

Elisya Crampton – Dummy Track (ft. Why Be & Chino Amobi)

Dengue Dengue Dengue – La Alianza Profana

Simpig – Sequoia Throne

The Busy Twist – Ski Chena

Batida – Bazuka (Dj Marfox & Dj Leo Remix)

Roby Howler & Boogaloo – Sunshine (feat. Mo Laudi) (DJ-N.K. Remix)

Bachar Mar Khalif – Wolf Pack