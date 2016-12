Preloved è il secondo video estratto da Elasmotherium –fuori per V4V-Records e Out Stack– di One Glass Eye, progetto solista di Francesco Galavotti. Video realizzato da Federica Vismara (Tentacoli), Robert Rivellino e Ilaria Sapone all’interno del corso di Computer grafica presso la facoltà di design della comunicazione del Politecnico di Milano.