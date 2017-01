Il mixato di fine anno di DLSO

Abbiamo già sviscerato il 2016 in lungo e largo coi nostri Best Of, mettiamo il punto e ci rivediamo il prossimo anno con questo frullato realizzato da Talpah con un po’ di bangers uscite quest’anno.

A proposito di Talpah, qui sotto c’è il suo EP in modalità up to you, quindi potete anche scaricarvelo gratis.

Si tratta di un po’ di tracce –feat di Go Dugong, Capibara, Miami Mais, SpinOFF–too 2014 (l’anno in cui ha iniziato a lavorarci) for 2016.

too 2014 for 2016 by talpah

Questo invece è il link a cui comprare la nostra zine 2016.

