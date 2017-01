Anno nuovo, musica nuova.

Un po’ di album da non perdere a gennaio.

Run the Jewels – Run the Jewels 3

13 gennaio

Egyptrixx – Pure, Beyond Reproach

13 gennaio

The Flaming Lips – Oczy Mlody

13 gennaio

Bonobo – Migration

13 gennaio

SOHN – Rennen

13 gennaio

The xx – I See You

13 gennaio

Kid Koala – Music To Draw To: Satellite

20 gennaio

Shy Girls – Salt

20 gennaio

Foxygen – Hang

20 gennaio

Joan of Arc – He’s Got the Whole This Land Is Your Land in His Hands

20 gennaio

Austra – Future Politics

20 gennaio