Ascolta il mixato dedicato agli Smiths andato in onda su NTS Radio

150 Session è uno dei programmi di NTS Radio. Ieri, all’interno dello stesso, è andato in onda un mixato speciale dedicato agli Smiths. Ecco la tracklist e il player per ascoltarlo.

TRACKLIST

THE SMITHS-REEL AROUND THE FOUNTAIN

THE SMITHS-THE HAND THAT ROCKS THE CRADLE

THE SMITHS-SUFFER LITTLE CHILDREN

THE SMITHS-MEAT IS MURDER

THE SMITHS-WELL I WONDER

THE SMITHS-I KNOW IT’S OVER

THE SMITHS-CEMETRY GATES

THE SMITHS-HOW SOON IS NOW

THE SMITHS-LAST NIGHT I DREAMT THAT SOMEBODY LOVED ME

THE SMITHS-THIS NIGHT HAS OPENED MY EYES

THE SMITHS-WHAT DIFFERENCE DOES IT MAKE

THE SMITHS-GIRL AFRAID

THE SMITHS-YOU’VE GOT EVERYTHING NOW