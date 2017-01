La line-up del Coachella 2017 in una playlist

Tutto come da previsioni. Il Coachella svela la line-up per l’edizione del 2017 e conferma quindi le indiscrezioni: i Radiohead saranno gli headliner del venerdì, Beyoncé del sabato e Kendrick Lamar della domenica.

Altri nomi comprendono: The xx, Travis Scott, Father John Misty, Future, Justice, Gucci Mane, Lorde, Kaytranada, Lil Uzi Vert, Bon Iver, DJ Shadow, Gucci Mane, KAYTRANADA, Kehlani, ScHoolboy Q, Travis Scott, Four Tet, S U R V I V E, Mac DeMarco e Nicolas Jaar.

In attesa di poterci partecipare senza prende un aereo grazie alla realtà virtuale –non manca tanto– ecco una playlist per viaggiare comodamente con la mente.