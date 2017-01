Guarda in anteprima Radio Nights dei Nothing for Breakfast

I Nothing For Breakfast nascono dall’incontro tra il producer italiano Samuele Cangi e l’americano Jonathan Shackelford. Dopo un primo EP uscito nel 2014, inizia la collaborazione col producer Marco Olivi che li porta ad un secondo lavoro, nel 2015, intitolato “PLACE”. Non solo, quest’album li porta fisicamente in America, dove dal maggio 2016 inizia un tour di ben 21 date che tocca 7 Stati e 12 città.

Proprio in America nasce questo video, “Radio Nights”, secondo singolo tratto dall’LP “PLACE”. Prendetelo come un racconto per immagini di un’esperienza che pare esser stata pazzesca tra night club ed aree di servizio negli USA.

I Nothing For Breakfast ci ritorneranno a Marzo per partecipare all’SXSW.

Aspettiamo il prossimo video!