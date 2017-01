È dello scorso novembre la notizia dell’uscita a marzo 2017 di Chaz Bundick Meets the Mattson 2, l’album frutto della collaborazione tra Chaz –per l’appunto– e the Mattson 2.

Per entrare meglio nelle atmosfere del lavoro, c’è questo mixato realizzato per Thump in cui trovano spazio anche i Sensations Fix –gruppo prog italiano.

Ascolta anche il primo singolo, Star Stuff.