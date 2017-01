Mike Tyson sta allenando Chris Brown per l’incontro con Soulja Boy

Chris Brown e Soulja Boy si affronteranno sul ring a marzo per risolvere un beef che non sanno nemmeno loro com’è nato –c’è chi dice che risalga al 2009 quando Brown pestò Rihanna, mentre altri parlano di like su Instagram a Karrueche Tran.

Sta di fatto che l’incontro si farà e ad allenare Chris Brown è Mike Tyson. A rivelarlo è 50 Cent aka l’organizzatore dello scontro.

More breaking News : Watch me work, I got Iron mike on the line. #thefightstillon Un video pubblicato da 50 Cent (@50cent) in data: 6 Gen 2017 alle ore 17:11 PST

“Listen Mike, they say Floyd [Mayweather’s] going to be training Soulja Boy so I said I’ve gotta get Mike Tyson to train Chris Brown.”

“Yeah, Soulja Boy’s gonna get fucked up.”

