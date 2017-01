Guarda in anteprima Canzone con due note di Strueia

Ti ricordi di Strueia? Sì, quello lì che dava un tono all’ambiente, qualche anno fa.

Oggi ritorna con un nuovo video “Canzone con due note”, che anticipa l’album in uscita il prossimo mese per Mia Cameretta Records e Noia Dischi.

Metti il filtro Ludwig a tutte le immagini che ti vengono in mente ascoltando questo brano dilatatissimo e goditi il ritorno di Strueia, direttamente dall’angolino del tuo divano preferito.

Il nuovo album di Strueia “La chitarra il bosco lo spleen” uscirà il 10 febbraio.