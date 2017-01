Guarda altre anticipazioni dal documentario di Tyler, the Creator

Nel novembre scorso Tyler, the Creator aveva annunciato un imminente documentario sulla realizzazione di Cherry Bomb.

In questi giorni sono state diffuse due clip che vedono coinvolti Kanye West –per la realizzazione della sua strofa in Smuckers e Lil Wayne.

L’altra clip riguarda A$AP Rocky –anche lui presente nel documentario, così come Pharrell e Schoolboy Q– che si cimenta assieme a Tyler in un freestyle in studio su un beat originariamente pensato per Diddy.

T & ROCKY FREESTLYE

https://t.co/UwFSY3Qk0X — Golf Wang ™ (@GolfWangTM) 25 dicembre 2016

