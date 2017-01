Mixtape è l’ultimo singolo estratto dal nuovo EP di Han, “The Need To Belong” in uscita il 20 gennaio per l’etichetta londinese Street Mission Records.

Han sta per “He’s A Nobody”, ma in realtà dietro questo progetto si nasconde un grandissimo fan di Star Wars che ha il nome di Gaetano ed ha deciso di mettere su un EP di tre tracce synth pop per uscire dal colossal stellare e sbarcare finalmente il lunario.

O, almeno, è quello che gli auguriamo.