Guarda Pharrell e Anderson .Paak rifare Them Changes di Thundercat

Anderson .Paak è stato ospite di OTHERtone Radio, il programma radiofonico di Pharrell e Scott Vener. Durante l’intervista, Paak ha parlato del lavoro fatto con Q-Tip e dell’ammirazione che ha per Thundercat, sentimento condiviso dallo stesso Pharrell e che ha portato i due a lanciarsi in una a cappella di Them Changes.