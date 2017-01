Abbiamo reso in immagini i testi di Toska, l’album d’esordio dei GOMMA

Toska è l’album d’esordio dei GOMMA in uscita in CD e digitale il 17 gennaio 2017 per V4V-Records in collaborazione con Controcanti. È un disco su cui ci sono parecchie aspettative per diversi motivi che lasciano un po’ anche il tempo che trovano. Quello che è qui per restare è la capacità di Ilaria, Giovanni, Paolo e Matteo di sonorizzare inquietudini comuni che diventano poi riti generazionali da esorcizzare durante l’ascolto.

Prendendo spunto dalla copertina, artwork di Pasquale de Sensi, abbiamo realizzato –o meglio Valentina Rodella aka Pietro Bembo su queste pagine virtuali– a nostra volta dei collage per ogni brano di Toska, lasciandoci ispirare dal testo.

Li trovate di seguito.

Alice Scopre

Alice scopre che un foglio è un mare

e che le onde non sono parole

scopre che la plastica si chiama ricordo

ha imparato che entrambi non si decompongono

poi scopre che il ronzio non è voce, come quella di suo padre

appartiene alle mosche, è tra le cose che danno fastidio

l’uomo con pochi capelli sedeva accanto al finestrino

rotto, non si chiudeva più

si era vestito bene quel giorno, un’occasione importante

e quando hanno dovuto fermarlo il treno, hanno offerto caffè o aranciata

alice ha scelto il caffè

Aprile

ti prego torna in fretta a prendermi

sono passati sei mesi

sono sei mesi che sei

uscito per prenderti un caffè

poi sei andato a correre

forse nelle americhe

ti prego torna a prendere

le tue cose

i tuoi calzini di cotone

il tuo cappello da pescatore

insomma tutto ciò che vale tutto ciò che hai lasciato qua da me

sono sei mesi che sto qua ad aspettarti o forse solo un giorno non me ne

rendo più conto non riesco più ad accettarlo

sono sei mesi

ma nella foto sulla scrivania ci siamo ancora io e te

ma tu non sei andato a prenderti un caffè

no non sei andato a correre

sei solo andato scappato via da me

ti prego torna a prendermi

Le scarpe di Beethoven

ogni volta che metto delle scarpe nuove

non mi abituo mai al loro rumore

quando non le metto più lo sento

ancora lo sento ancora

lo sento ancora e le butto via le butto via

i nuovi inizi mi si stringono addosso come lacci delle scarpe

li allontano ma ritornano sempre

le scarpe nuove non le metto più

ma il rumore

il rumore lo sento ancora

Elefanti

si è da soli fin da bambini

facciamo come gli elefanti

che si nascondono quando sono felici

andiamo a finire in un posto segreto

a finire in un posto segreto

a finire dentro un posto segreto

a finire

facciamo come gli elefanti

Vicolo Spino

sollevi i piedi

per proteggerli dal fango

li tieni a mezz’aria

per proteggerti dal fango

ma io lo so che hai paura del buio

io lo so che hai paura del buio e ti stringo

ma in realtà lo faccio per me

in realtà lo faccio per me

in realtà fa comodo a me

Arrendersi

soffochiamo nel buio degli impulsi prendiamo aria solo arrendendoci

scompariremo tra gli impulsi

riappariamo con la resa

prevalgono gli errori i rimorsi

sovrastano i bei ricordi

o almeno ciò che è rimasto dei bei ricordi

pensare troppo alle cose fino ad arrendersi

alla loro natura non capire un bel niente per l’incontro di raziocinio e impulsi

scambiare i rapporti per cronaca nera

trovare risposta nei silenzi, nella quiete

soffochiamo nel buio degli impulsi

prendiamo aria solo arrendendoci

scompariremo tra gli impulsi riappariremo con la resa

Tocka

una rete di ricordi che scivola dalla mente sulle mie vertebre

come detersivo che sta sul pavimento del mio costato

non mi serve più pensare a quando premevi il tuo sguardo sulle mie palpebre

non voglio più sentirmi come quel giorno che stavamo al mare

sulla riva ad aspettare che le onde ci arrivassero alle caviglie

ci toccassero le caviglie

ci toccassero

oggi sto da sola

oggi sto da sola

ma stavolta su di te

Alessandro

continuano come aerei di carta

i tuoi capelli a fiondarsi sulla mia faccia

continuano come aerei di carta

i tuoi capelli a fiondarsi sulla mia faccia

e se ti stacchi attento alle mie labbra

attento a staccarti attento alla mia faccia

e se ti stacchi attento alle mie labbra

attento a staccarti attento alla mia faccia

vorrei tu te ne andassi

poi te ne vai ed i tuoi capelli mi sbattono di nuovo sulla faccia

e s’intrecciano s’incastrano alle mie ciglia

e quella tua boccaccia attaccata alla mia

che se la stacchi

mi si strappa

e se ti stacchi attento alle mie labbra

attento a staccarti attento alla mia faccia

e se ti stacchi attento alle mie labbra

attento a staccarti attento alla mia faccia

continuano come aerei di carta

i tuoi capelli a fiondarsi sulla mia faccia

continuano come aerei di carta

i tuoi capelli a fiondarsi sulla mia faccia

continuano come aerei di carta

i tuoi capelli a fiondarsi sulla mia faccia

continuano come aerei di carta

i tuoi capelli a fiondarsi sulla mia faccia

Alice Capisce

non hanno portato via le cuffie piombate sui binari

alice sente ancora l’eco di una canzone

non sarebbe dovuta essere lì al porto

doveva tornare a casa come le aveva detto sua madre

s’infila in una busta di ricordi, o plastica, davanti ad un foglio, o mare, pieno di parole

da lontano sembra quasi un quadro francese

sente il ronzio di una mosca la voce di suo padre

si affoga al porto nel suo vestito rosso

ha imparato che la morte è un qualcosa di importante

come in un quadro francese in cui manca qualcuno