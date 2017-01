Apriamo il listone numero 1 del 2017 con uno dei nomi da seguire quest’anno: Anna Of The North. Questo è il video di Oslo, brano già in rete da alcune settimane ma in una versione senza produzione. Così ora che l’abbiamo messa in qualche cassettino nel cervello e guardiamo il video per la prima volta ci sembrerà già di saperle le parole a memoria. Ha la stessa dolcezza della luce che passa atraverso i rami nel bosco.