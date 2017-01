Ascolta Lungomare Paranoia, il nuovo disco di Mecna

Dopo il countdown, arriva il nuovo disco a sorpresa di Mecna. Si chiama Lungomare Paranoia, esce per Macro Beats, ed è composto da 12 brani.

È disponibile inoltre su Music First lo special-pack in edizione limitata a 150 pezzi contenente cd, t-shirt esclusiva e libro-fanzine che raccoglie appunti, grafiche e opere di vari artisti sull’immaginario del disco, il tutto curato dallo stesso MECNA.

«Lungomare Paranoia” è il disco che ho composto con più libertà, nel senso che non mi sono posto limiti di tematiche e suoni. Sono cresciuto e al mio terzo album ho voluto fare le cose completamente a modo mio, un approccio che comunque ho sempre avuto, ma mai così evidente e deciso come ora. Forse prima non ero così sicuro dei miei mezzi, ma questa volta credo sia arrivato il momento di essere davvero me stesso, senza paura delle critiche, soprattutto in un momento di grande fermento e apertura tra le diverse realtà della scena musicale italiana.»

Le produzioni sono affidate a Iamseife, Lvnar, Alessandro Cianci, Fid Mella, The Night Skinny, 24SVN, Godblesscomputers e il giovanissimo producer francese Nude.

TRACKLIST:

01. Acque profonde

02. Vieni via

03. Infinito

04. Malibu

05. 71100

06. Soldi per me

07. Labirinto

08. Nonostante sia

09. Superman

10. Non serve

11. Il tempo non ci basterà

12. Buon compleanno