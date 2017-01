Arriva preparato per Mala al Quirinetta

Stasera 14 gennaio a Roma c’è il terzo appuntamento di BASE, il primo del nuovo anno. Dopo BADBADNOTGOOD e Cakes Da Killa, oggi tocca a Mala – istituzione del dubstep britannico – animare il Quirinetta.

Il suo secondo album, Mirrors, è uscito meno di un anno fa e lo ha visto sperimentare con i suoni del Perù, dopo il suo esordio Mala in Cuba del 2012 in cui, ça va sans dire, erano le musiche dell’isola caraibica ad essere protagoniste. Un personaggio che ha bisogno di poche presentazioni, abilissimo nel giostrare tra mille influenze sonore.

In vista della sua esibizione di stasera, la crew di BASE ha preparato un mixato incentrato sul producer londinese per farvi arrivare preparati. Pronti?