Andypop Mixtape for Elastica Records & DLSO

Parte oggi questa feature con Elastica Records in cui vari artisti del loro roster registreranno dei mixati per aiutarvi a superare il lunedì e allo stesso tempo per presentarsi.

Il primo è di Andypop.

«Questi sono i miei ascolti più recenti. Quelle tracce che hanno movimentato le mie giornate e soprattutto le mie nottate. Dalla Crack House di Zinc al Breakbeat di Plump Djs & Hybrid Theory, passando per le oscure Bassline di Rico Tubbs e delle mie tracce su Hot Cakes Bass/Elastica. Durante questo conciso ma significativo viaggio, scoprirete o semplicemente godrete delle sinistre soluzioni ritmiche di Alex Coulton e Sully, oppure ballerete al ritmo dell’ormai riaffiorata Miami Bass di Volac! Tutto ciò che fino a qualche tempo fa veniva convogliato e catalogato in strettissimi raccoglitori mono-genere, parlo del Breakbeat, della Garage e di un certo tipo di House Music, oggi rappresenta un unico macro stile musicale, incentrato su profonde bassline e su ritmi non troppo sostenuti. Dentro questo mixtape per DLSO ci troverete molte novità, qualche anteprima (tra cui 2 miei tracce in uscita il 30 Gennaio su Elastica) ed alcuni pezzi che non riesco a non suonare!»

