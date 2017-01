Scopri la collezione di dischi di Gazzelle

Di Gazzelle (per ora?) si sa ben poco, se non che stiamo in fissa con la sua Quella te dal 9 dicembre, giorno in cui il pezzo è stato buttato in pasto nell’etere. Per la serie “i ritornelli che fanno perdere la testa”. Il suo album d’esordio uscirà nei prossimi mesi – si vocifera marzo – per Maciste Dischi. Intanto, gli abbiamo chiesto quali sono i suoi dischi importanti, per cominciare a farci un’idea del personaggio.

Il primo disco comprato

Il primo disco l’ho rubato a casa di un amico delle elementari, era del fratello più grande. Nevermind dei Nirvana.

L’ultimo disco comprato

L’ultimo disco che ho comprato è quello dei Canova, anche se in realtà me l’hanno regalato.

Il disco che sei più orgoglioso di possedere

Il disco di mio padre quando suonava da giovane coi capelli lunghi.

Il disco che ti ha fatto venire voglia di iniziare a fare musica

Non lo so, non credo sia stato un disco. Credo sia stata più colpa di una tastiera giocattolo che mi regalarono da bambino.

Il disco più sottovalutato

All you can hit – Grandi navi ovali

Il disco che ti fa venire voglia di ballare

Never mind the bollocks – Sex Pistols

Il disco che ti fa emozionare:

(What’s the story) Morning glory? – Oasis

Il disco che usi quando vuoi rilassarti

Kind of blue di Miles Davis e Miley Cyrus, tutto quello che produce.

Il tuo disco preferito

Ingresso libero, Rino.