I Sigur Ros stanno cercando comparse per il loro documentario

Si torna a parlare degli amatissimi Sigur Ros grazie alle imminenti riprese di un documentario a loro dedicato e del quale non si sa molto, se non che è già in corso un casting del tutto particolare. Infatti, la band sta cercando -nell’area di Los Angeles a essere precisi- accanitissimi fans che oltre a provare un forte legame emotivo con la musica della band islandese la hanno seguita in più di una esibizione live. Se pensate di essere ben rappresentati da questa descrizione e vi trovate in California nelle prossime settimane, fatevi avanti compilando questo form.