I dischi fondamentali di Ckrono

Il 23 dicembre scorso è uscito Famagosta, EP di Ckrono per Trax Records.



Ci siamo fatti raccontare quali sono i suoi dischi fondamentali.

Tool – Lateralus

Uno delle band più geniali di sempre, sono cresciuto con i suoni pesanti e questo disco è sempre stato uno dei miei preferiti.

Massive Attack – 100th Window



Indeciso tra “Mezzanine” e “100th Window”, questo disco vince per le atmosfere fredde e futuristiche, beats che sono tutt’ora più che attuali.

Booka Shade – Movements



Elettronica berlinese d’autore, un classico, sia per soluzioni che per melodie sul 4/4.

Isoleè – We Are Monsters



Microhouse dei primi 2000, come essere micro ma colorato allo stesso tempo. L’ho divorato per almeno tre anni di fila.

Mogwai – Come On Die Young



Uno dei dischi più rappresentativi del mio amore per il post-rock.

Sigur Ròs – Agaetis Byrjun



Post-rock ma del secondo periodo, atmosfere rarefatte e delicatessen. Può annoiare se non si è nel mood, ma può incastrarti con l’allineamento astrale giusto.

Modeselektor – Hello Mom



Must. Il disco che ha dimostrato che un disco elettronico non deve essere in 4/4. Addirittura precursore di Mad Decent e Major Lazer.

Erlend Oye – Dj Kicks



La bibbia su come si debba mixare disco e 80s senza essere banali. Mix perfetto di Erlend dei Kings Of Convenience.