Esistiamo soltanto per frammenti, nascondiamo tutto dietro e dentro alle cose e poi un giorno noioso qualunque, dentro ad un vestito noioso e ad un noioso parcheggio sul tetto esplodiamo. L’euforia si mescola alla disperazione, corriamo senza sapere se stiamo scappando o raggiungendo qualcosa. Tutto questo lo sentiamo fortissimo nel video di Obsessing di Kilo Kish, brano contenuto in “Reflections In Real Time” uscito ormai quasi un anno fa ma che ci fa ancora vibrare il cuore.