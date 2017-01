I Dirty Projectors annunciano la data di uscita del nuovo album, il 24 Febbraio, regalandoci questo brano ricco di melodie diverse e di falsetti, un lavaggio a 30° in lavatrice da tutta la musica brutta che abbiamo ascoltato finora. “Now I’m listening to Kanye on the Taconic Parkway ridin’ fast / And you’re out in Echo Park blasting Tupac, drinking a fifth for my ass” recita Up In Hudson, e già sappiamo che sarà un disco splendido.