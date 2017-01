Dall’incontro tra due delle più promettenti realtà della Puglia viene fuori oggi questo remix di Je Te Veux, Toi, che DLSO vi presenta in anteprima. Il brano è il primo singolo tratto dall’EP d’esordio dei Neera, Sospesi. Questo remix è ad opera dei Leland Did It, del cui debutto Tempo vi abbiamo parlato negli scorsi mesi. Il risultato di questo connubio è davvero interessante: ascoltare per credere.